Более 30 развлекательных мероприятий провели в парках Химок в эти выходные

Жители городского округа Химки поучаствовали в более чем 30 развлекательных мероприятиях в эти выходные. Концерты, мастер-классы, лекции, викторины проходили в парках «Дубки», «Подрезково», имени Льва Толстого и Андрея Величко.

В выходные в парках Химок организовали свыше 30 развлекательных мероприятий для жителей.

Музейную мастерскую и обзорные экскурсии провели в выставочном комплексе «Артишок» парка имени Льва Толстого. Там же в зоне отдыха горожане смогли поучаствовать в мастер-классах «Библиотеки в парках», спортивных состязаниях, а также посмотреть кино на свежем воздухе. В парке Толстого работает летняя читальня, там можно почитать книги, а взамен принести свои. Читальню уже посетили больше 200 человек.

Художественный мастер-класс «Летние эскизы» состоялся в парке «Дубки». А в парке имени Андрея Величко провели семинар «Веселые раскраски» и викторину «В гостях у сказки». Жители округа танцевали и пели на дискотеке «Яркие краски» и концерте «От всей души».

У ворот парка «Подрезково» состоялся игровой тренинг «Психология пластики». Горожане поучаствовали мастер-классах по актерскому мастерству и «Сделано в парке».

«Атмосфера была невероятной, вокруг царило веселье и улыбки людей всех возрастов. Особенно поразило, как много активностей было предусмотрено для детей и взрослых. Мы с друзьями успели и поучаствовать в конкурсах, и насладиться вкусной уличной едой», — поделилась химчанка Елизавета Смирнова.

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