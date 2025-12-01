Более 30 новогодних елей установят в Чехове

В преддверии самого волшебного праздника на улицах города и объектах инфраструктуры появились новогодние украшения. Всего в округе установят 31 ель и более 180 световых конструкций.

Традиционно в последнюю неделю ноября в муниципальном округе проходит монтаж искусственных елей. В этом году жителей Чехова будут радовать 31 новогоднее дерево: 13 в городе и 18 в сельских населенных пунктах. Главный символ Нового года, украшенный 29 гирляндами и 600 игрушками, размещен рядом с администрацией на Советской площади.