Более 30 новогодних елей установят в Чехове
В преддверии самого волшебного праздника на улицах города и объектах инфраструктуры появились новогодние украшения. Всего в округе установят 31 ель и более 180 световых конструкций.
Традиционно в последнюю неделю ноября в муниципальном округе проходит монтаж искусственных елей. В этом году жителей Чехова будут радовать 31 новогоднее дерево: 13 в городе и 18 в сельских населенных пунктах. Главный символ Нового года, украшенный 29 гирляндами и 600 игрушками, размещен рядом с администрацией на Советской площади.
Кроме того, отдельное внимание уделили украшению общественных пространств. Все городские объекты инфраструктуры оформили фирменными баннерами проекта губернатора Московской области «Зима в Подмосковье». Также на улицах, остановках, а также в общественном транспорте, скверах и парках появятся инсталляции и световые композиции. Вдоль дорог установят гирлянды. Световые консоли подключат уже 1 декабря.