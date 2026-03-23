Более 30 медалей выиграли мас-рестлеры из Люберец на первенстве региона

Спортсмены из Люберец выступили на первенстве Московской области по мас-рестлингу среди юношей и девушек. Соревнования прошли 21 марта во Дворце спорта «Триумф», в них приняли участие более 50 спортсменов из Москвы, Московской и Свердловской областей.

Люберецкие мас-рестлеры завоевали 31 медаль различного достоинства: 10 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград.

«Люберцы — это национальный Центр развития физической культуры и спорта в России. А мы, в свою очередь, делаем все возможное, чтобы доказать это своими начинаниями и достойными результатами», — отметил президент Федерации мас-рестлинга Московской области Евгений Петров.

Почетный президент Федерации мас-рестлинга Московской области Валерий Терешко подчеркнул высокий уровень компетенции и отличной работы судейской бригады.

«Выражаю благодарность всем нашим партнерам за постоянную поддержку и весомый вклад в развитие и продвижение национального вида спорта России мас-рестлинга на территории Люберец», — резюмировал Евгений Петров.

Президент федерации добавил, что уже через месяц в Чебоксарах пройдет первенство России по мас-рестлингу среди юношей и девушек. Люберецкие спортсмены уже начали подготовку к этим соревнованиям.