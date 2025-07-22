Более 30 лифтов заменят в многоквартирных домах в Люберцах до конца года

В городском округе Люберцы за последнее десятилетие в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества обновили 704 лифта в 214 многоквартирных домах. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

По его словам, всего в жилом фонде округа насчитывается 4814 лифтов в 865 домах, что требует от управляющих компаний высокого уровня обслуживания оборудования. В этом году в рамках краткосрочного плана ремонта планируется заменить еще 33 лифта в шести домах, при этом работы по 26 лифтам уже завершены.

Завершить все запланированные замены лифтов планируется до конца 2025 года.

Отметим, что в 2025 году в Люберцах капитально отремонтируют 231 многоквартирный дом — это один из крупнейших объемов ремонта в Московской области. На данный момент ремонт уже выполнен по 48 адресам, а еще на 62 объектах работы продолжаются.