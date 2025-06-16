Более 30 лагерей с дневным пребыванием открыли в Люберцах

На базе школ городского округа Люберцы начали работу 33 лагеря с дневным пребыванием. В них отдохнут 3 570 ребят в возрасте от семи до 15 лет.

Еще более 8,6 тысячи детей охватит региональный проект «Умные каникулы».



«В этом году проект «Умные каникулы» будет реализован в пяти школах Люберец - Инженерно-технологическом лицее и гимназиях №16 «Интерес», №41, №5, №18. Юноши и девушки разработают свои проекты, займутся исследовательской деятельностью, получат навыки программирования», - сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.



Он добавил, что особое внимание уделят летнему отдыху детей участников СВО и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Они смогут отдохнуть в подмосковном лагере «Литвиново», а также в Краснодарском крае.



Ранее депутат окружного Совета Дмитрий Кудинов посетил ребят, отдыхающих в лагере дневного пребывания в гимназии № 16 «Интерес» (корпус № 3 имени Черемухина).

Он подарил детям баскетбольные, волейбольные и футбольные мячи, рассказал о производстве спортинвентаря, а также пояснил, чем мячи для разных видов спорта отличаются друг от друга.