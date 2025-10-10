Более 30 километров муниципальных дорог обновят в Солнечногорске в 2025 году

В городском округе Солнечногорск завершается реализация программы по модернизации дорожной инфраструктуры. В рамках контракта 2025 года специалисты полностью привели в порядок 53 участка общего пользования, что составило более 28 километров нового дорожного полотна.

Дополнительно в план включили два объекта: дорогу от Литвинова через Шелепанова до Овсянникова и подъезд к Ильинскому кладбищу в Елизарово. С учетом этих дорог общая длина обновленных трасс превысила 31 километр.

«Основной пласт ремонта в 2025 году мы выполнили. В округе стало больше ровных и удобных дорог, а впереди — последние штрихи по дополнительному плану. Контракт уже подписан, работы стартовали и завершатся в октябре», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

По 50 объектам уже получены положительные экспертные заключения, оставшиеся участки проходят финальные проверки. Масштабное обновление дорожной сети повысило комфорт и безопасность для водителей и пешеходов всего округа.