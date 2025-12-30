Более 30 инвестпроектов в АПК реализовали в Подмосковье за год

Подмосковье — один из самых привлекательных регионов России для инвесторов. Благодаря развитой логистике и государственной поддержке в этом гоуд в регионе запустили 31 новый проект в агропромышленном секторе. В результате было создано более двух тысяч рабочих мест.

В этом году в Подмосковье запустили новые и модернизировали старые предприятия, ввели новые склады и производственные площади. В новые проекты суммарно инвестировали 26 миллиардов рублей.

«В 2026 году мы планируем завершить еще свыше 15 проектов с инвестициями более 30 миллиардов рублей и созданием свыше трех тысяч рабочих мест», — сказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Сергей Двойных.

В этом году в Дмитрове запустили комплекс по переработке картофеля «Русскарт». В Мытищах заработал завод КФХ «Еремино поле», где будут ежегодно выпускать 3,6 тысячи тонн колбас. В Подольске завершили строительство кофейного комплекса «Арабика» мощностью шесть тысяч тонн в год. Кроме того, в Шаховской заработал репродуктор доля разведения птицы.

В министерстве отметили, что в 2026 году планируют построить ферму «МТФ Елгозино» в Клину. Там будут производить более девяти тысяч тонн сырого молока в год. В Дмитрове появится завод сыров «Звезда Подмосковья», а в Кашире — яичный комплекс «Белянка».