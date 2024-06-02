Более 30 гектаров Томилинского лесопарка благоустроят за два года

Жители Люберец и Дзержинского поучаствовали в обсуждении проекта благоустройства Томилинского лесопарка. За два года здесь планируют облагородить территорию размером более 30 гектаров.

В Томилинском лесопарке установят скамейки, заменят опоры освещения, оборудуют детскую и волейбольную площадки, а также место для игр в бадминтон и занятий воркаутом. Популярное место вблизи большого Люберецкого карьера, связывающее Люберцы и соседний Дзержинский, благоустроят в ближайшие два года. В обсуждении проекта приняли участие жители обоих муниципалитетов, а также проектировщики и лично глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

«Сюда можно будет приходить 24/7, уделять время себе, здоровью и своим друзьям. Все, что реализуется, реализуется на основе пожеланий жителей, спортсменов, — именно того коренного населения, которое использует эту территорию. Никаких других планов у нас на нее нет», — отметил Владимир Волков.