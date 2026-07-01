Более 30 дворовых территорий благоустроят в Люберцах в 2026 году

Комплексное обновление дворов продолжается в округе. В этом году на территории муниципалитета запланирован один из самых больших объемов работ в Московской области.

Сейчас подрядная организация укладывает новое покрытие во дворе дома № 13 на улице Подмосковной в деревне Островцы. Этот адрес включили в программу по обращениям жителей, поступившим на встрече в формате выездной администрации. Ранее специалисты уже завершили работы в четырех дворах.

В Дзержинском благоустроены территории на площади Дмитрия Донского (дома № 5 и 6), улице Ленина (дома № 24 и 25) и улице Лесной (дом № 2). В Малаховке работы завершены на Безымянном тупике (дом № 3) и улице Федорова (дом № 4). В Люберцах обновлены дворы на улице Воинов-Интернационалистов (дома № 6 и 8).

Глава округа Владимир Волков отметил, что за последние три года обновлено 92 дворовые территории. В этом году работы затронут еще 35 адресов. Полностью завершить все запланированные работы планируют осенью 2026 года. Ознакомиться с полным перечнем дворов можно на сайте.