Более 30 дворов благоустроят в Люберцах в этом сезоне

В Дзержинском городского округа Люберцы продолжается благоустройство дворовых территорий. В этом году новое дорожное покрытие получат 15 дворов.

Подрядчики завершили работы у дома № 24 на улице Лермонтова. В рамках программы комплексного благоустройства здесь заменили асфальтобетонное покрытие проездов и тротуара.

На завершающем этапе специалисты уберут строительный мусор и восстановят газон.

Ранее асфальт обновили на соседней дворовой территории у дома № 23 на улице Лермонтова.

«Всего в этом сезоне по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева комплексно благоустроим 35 дворов. Еще по 43 адресам специалисты выполнят замену асфальта большими картами — это самый большой объем в Подмосковье», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.