Более 30 дошкольников выполнили нормативы ГТО в Люберцах

Реализация проекта «В школу с ГТО» началась в дошкольном отделении средней школы № 10. Будущие школьники выполнили свои первые спортивные нормативы комплекса «Готов к труду и обороне».

Руководитель Центра тестирования ГТО муниципалитета Евгений Петров рассказал, что проект «В школу с ГТО» стартовал в Люберцах в 2024 году в честь десятилетия комплекса в России.

В прошлом году нормативы выполнили порядка 680 воспитанников детских садов. К проекту присоединились 40 дошкольных учреждений. Планируется, что в этом году нормативы комплекса ГТО сдадут около 1100 дошкольников.

Дети в возрасте шести-семи лет должны сдавать бег на 10 метров, прыжок в длину с места, шестиминутный бег, поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 секунд, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, челночный бег 3×10.

В дошкольном отделении школы № 10 свою силу, ловкость, гибкость и скорость продемонстрировали порядка 30 ребят. Знаки отличия комплекса ГТО они получат на торжественной линейке 1 сентября.