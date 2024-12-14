Более 30 детей посетили «Мастерскую Деда Мороза» в Люберцах в первый день

На базе местного отделения «Единой России» в Люберцах 14 декабря заработала «Мастерская Деда Мороза». В первый день ее посетили свыше 30 юных жителей округа.

Как рассказал глава Люберец Владимир Волков, представители «Единой России» уже третий год подряд организуют для малышей такие мастерские.

«В „Мастерской Деда Мороза“ детей учат создавать новогодние игрушки, они также участвуют в праздничных представлениях», — отметил руководитель муниципалитета.

По словам Владимира Волкова, 15 декабря мастерская в Люберцах будет работать по адресу: улица Ленина, дом № 9.

«Также активисты „Единой России“ организуют „Мастерские Деда Мороза во время новогодних елок для детей участников специальной военной операции“, — добавил он.

Напомним, «Мастерские Деда Мороза» — проект регионального отделения партии. На занятиях юные жители Люберец в возрасте от пяти до 12 лет создают своими руками новогодние украшения и сувениры. Мастерские будут работать 15, 21 и 22 декабря.