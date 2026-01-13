Более 30 детей появились на свет в роддоме Серпухова в начале января

Новый 2026 год в Серпуховском родильном доме начался активно — за первые 11 января здесь появились на свет 30 новорожденных. Среди них 10 девочек и 20 мальчиков, включая малыша, родившегося у семьи, приехавшей из Кубы.

Медицинское учреждение продолжает оставаться одним из ведущих родовспомогательных центров не только для жителей Серпухова, но и для пациенток из соседних районов. Роддом оснащен современным оборудованием, включая новейшие реанимационные системы для новорожденных, и предлагает комплексное ведение беременности и родов, в том числе партнерские.

«Мы гордимся, что к нам едут роженицы из разных городов и даже стран. Рождение жизни — это всегда чудо, и наша команда делает все, чтобы каждая мама встретила своего малыша в атмосфере заботы и профессионализма», — отметили в администрации роддома.

Все роды прошли благополучно, матери и новорожденные чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением врачей. Учреждение продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая качественную медицинскую помощь и комфортные условия для пациенток.