Более 30 дефектов дорожного покрытия устранят в Мытищах

Власти городского округа запланировали привести в порядок дороги после зимы. В первую очередь ямочный ремонт проведут по адресам, где было получено больше всего обращений от местных жителей.

Работы уже начались в нескольких местах: на улицах Сукромка, Борисовка, Шоссейная и Заводская, в деревнях Челобитьево, Сумароково и в поселке Вешки.

Также ремонт проведут и на региональных дорогах. Дорожные службы уже выполнили фрезеровку, далее будет проведена латка литым асфальтом. Все работы планируют завершить в максимально короткие сроки, а ямочный ремонт будут продолжать по мере схода снега.

Сотрудники дорожных служб и представители администрации городского округа Мытищи продолжат мониторить ситуацию на дорогах для оперативного устранения ям. Новые обращения жителей по ремонту дорог будут приняты в работу.