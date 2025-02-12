Более 30 боксеров представят Подмосковье на всероссийских соревнованиях

Всероссийские соревнования по боксу среди мужчин памяти мастеров спорта Юрия Капитонова, Владимира Кузина и Александра Щедеркина начались в городском округе Люберцы. В состязании принимают участие более 140 спортсменов из 18 регионов.

Министерство физической культуры и спорта Подмосковья сообщило, что регион на ринге дворца спорта «Триумф» представят 33 боксера.

«Хочу провести хорошие бои, набраться опыта, побоксировать и выиграть в своей весовой категории. Очень приятно было увидеть и услышать поддержку зрителей, полный зал»,— отметил серебряный призер чемпионата мира среди военнослужащих, четырехкратный серебряный призер чемпионата России Светослав Тетерин.

Предварительные бои будут проходить с 12 по 14 февраля. Финал состоится 15 февраля.