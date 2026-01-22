Более 3 тысяч заявок на справки в сфере опеки подали в Подмосковье за год

На региональном портале Подмосковья доступна услуга по получению справок в сфере опеки и попечительства. За год ей воспользовались около 3,5 тысячи раз.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, получить услугу могут родители или опекуны старше 16 лет, а также сироты от 18 до 23 лет.

Подать заявление можно в разделе портала «Гражданам» — «Документы» — «Справки и выписки». Сервис дает возможность получить все необходимые справки в сфере опеки и попечительства.

Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и прикрепить необходимые документы. Результат поступит в личный кабинет в течение одного рабочего дня.