Более 3 тысяч тонн озимой пшеницы собрали в Шатуре с начала августа

Всего в этом сезоне предстоит убрать зерновые, зернобобовые и масличные культуры на площади 2 485 гектаров, а также семенной картофель на 240 гектаров. Сельскохозяйственная техника обеспечена в полном объеме, что позволяет проводить уборку в запланированные сроки.

Одновременно идет заготовка кормов: уже накоплено 2 941 тонна грубых кормов для животноводства.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, на поддержку растениеводства в регионе выделено 2,4 миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов.

Кроме того, аграриям доступны льготные краткосрочные кредиты под 8,3% годовых — на развитие растениеводства подано около четырех тысяч заявок.