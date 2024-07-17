Более 3 тысяч сухих деревьев убрали в лесах Подмосковья за полгода

Территорию лесного фонда Московской области очистили от 3221 аварийного дерева с начала года. О проделанной работе сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Больше всего аварийных деревьев убрали с территории Подольского (530), Сергиево-Посадского (442), Ступинского (374) и Истринского (319) лесничеств.

Дерево признается аварийным в том случае, если у него есть гниль или опасный наклон, если оборвались корни или есть другие сильные повреждения. Все это может привести к падению.

Евгений Агулов добавил, что решение о проведении рубки принимается после проверки обращений жителей, поступивших через Единый центр управления регионом, портал «Добродел» и официальный сайт Комлесхоза.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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