Более 3 тысяч событий провели для «Активного долголетия» в Химках с начала лета

Пенсионеры из Химок активно проводят лето благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева . В рамках проекта «Активное долголетие» с июня для них организовали свыше трех тысяч мероприятий.

Жители участвовали в экскурсиях в другие города, теплоходных прогулках по каналу имени Москвы, занятиях на свежем воздухе, курсах компьютерной грамотности. Также для них проводят занятия йогой, дыхательной гимнастикой, физкультурой, пением, танцами и творчеством.

Сейчас в отделении клуба «Активное долголетие» в Химках 10 тысяч участников. Старшему из них — 91 год.

Кроме того, каждый год для них проводят вакцинацию. Для этого в клубе «Активное долголетие» открыт медицинский кабинет.

Отметим, что проект «Активное долголетие» реализуется в Подмосковье с 2019 года. Сегодня в нем почти 450 тысяч участников.

В Химках клуб располагается во владении № 24 на улице Кирова.