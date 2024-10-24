Более 3 тысяч снегоуборочных машин задействуют в Подмосковье зимой

Итоги ремонтного сезона и планы по зимнему содержанию дорог обсудили на заседании общественного совета при Минтрансе Московской области. Для очистки от снега магистралей и шоссе задействуют свыше трех тысяч тракторов, погрузчиков и других машин.

Замминистра транспорта Подмосковья Антон Батаев отметил, что во время ремонтного сезона 2024 года в Подмосковье обновили более 1,1 тысячи дорог протяженностью 1,2 тысячи километров.

Особое внимание уделили предстоящей зиме. В этом году обеспечивать безопасность движения и своевременную уборку снега в регионе будут более трех тысяч комбинированных дорожных машин, самосвалов и тракторов. Для обработки тротуаров закуплено 60 пескосбрасывателей, что позволит автоматизировать и ускорить процесс.

Движение на 20 новых дорожных объектах Подмосковья запустят в этом году, отметил губернатор Андрей Воробьев. В их числе — путепроводы МЦД в Быково и Аникеевке, Северный обход Лобни и другие проекты.