Более 3 тысяч школьников Подмосковья приняли участие в олимпиаде по вопросам ЖКХ

В Московской области продолжается олимпиада по финансовой грамотности для школьников, организованная Министерством ЖКХ региона совместно с Ассоциацией председателей советов МКД. В этом году в соревновании участвуют уже 3,5 тысячи учащихся 7–11 классов.

Участникам предстоит пройти два онлайн-этапа, проверяющих не только знание финансов, но и умение разбираться в бытовых вопросах, анализировать экономическую ситуацию и предлагать практические решения повседневных задач. На первом этапе школьники отвечают на пять тестовых вопросов, после чего получают доступ ко второму, включающему десять тестов и три творческие работы с развернутыми ответами.

Из-за большого интереса к олимпиаде ее срок продлили до 7 ноября. Таким образом, участники смогут выполнить задания в удобном темпе. По итогам всех этапов комиссия определит 15 финалистов, среди которых выберут трех призеров и остальных победителей.

Подать заявку на участие можно по ссылке.