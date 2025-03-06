Более 3 тысяч процедур тромболитической терапии провели в Подмосковье за год

Ботокс — против инсульта. Как в Подмосковье с помощью ботулинотерапии пациентов возвращают к привычному образу жизни? Об этом телеканалу «360» рассказал главный внештатный специалист-невролог Министерства здравоохранения Московской области Максим Сутормин.

После инсульта у пациентов часто остаются серьезные последствия. Чаще всего страдают руки и ноги: конечности теряют подвижность, рука сгибается и не разгибается, а нога, наоборот, выпрямляется и не хочет сгибаться. Такие изменения обычно происходят через 5–6 месяцев после инсульта. Из-за этого людям становится трудно ходить, есть, выполнять повседневные дела. Многие теряют возможность работать и вести активный образ жизни.

«Уход за пациентом тяжелый. Необходимо проводить инъекции ботулинического токсина в мышцы, которые перенапрягаются. Так мы можем расслаблять руку или ногу, восстановив подвижность конечности», — отметил спикер.

Важно распознать инсульт как можно раньше. Если у человека появилась асимметрия лица, язык отклоняется в сторону, ухудшилось зрение, возникло онемение в конечностях или нарушилась речь, нужно срочно вызвать скорую помощь. Чем быстрее пациент получит специализированную медицинскую помощь, тем выше шанс на скорейшее восстановление.

Все стационары Московской области оснащены системой тромболитической терапии, которая устраняет закупорку сосудов. За год в регионе провели более трех тысяч таких вмешательств. В 56% случаев пациенты практически полностью восстанавливались уже на следующий день.