Более 3 тысяч малоинвазивных операций провели в Дубне в 2025 году

Хирурги больницы Дубны рассказали о промежуточных итогах работы с начала года. Так, с января они провели свыше трех тысяч малоинвазивных операций. Их выполняют с помощью высокоточной аппаратуры.

Доля таких операций составляет 80% от общего числа. Их проводят через минимальный разрез или прокол тела. Такие вмешательства малотравматичные, а восстановление после них короче. Выполняют их в хирургии, урологии, офтальмологии, травматологии и других отделениях.

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров ознакомился с работой двух отделений — урологического и детской хирургии. Он пообщался с пациентами.

«Здесь работают профессионалы — знающие, человеколюбивые, заинтересованные в своем деле, медики», — сказал Максим Тихомиров.

Отметим, что в больнице Дубны работают 19 профильных отделений, в хирургическом — более 20 направлений. По итогам 2024 года учреждение стало первым в регионе по числу выполненных малоинвазивных операций — их провели более пяти тысяч.