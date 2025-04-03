Более 3 тысяч ям ликвидировали в Мытищах с начала 2025 года

Профильные специалисты в Мытищах регулярно проводят мониторинг состояния дорожного покрытия. С начала года ликвидировали уже 3253 ямы. Помимо этого, план локального ремонта формируется с учетом обращений жителей городского округа.

За последнюю неделю коммунальные службы устранили 781 дефект. Локальные работы проведены на улицах Троицкая, Семашко, Веры Волошиной, Луначарского и Борисовка. Ликвидация ям продолжается на улицах 2-я Институтская и Карла Либкнехта.

Ежедневно на смену выходят две ремонтные бригады и привлекаются четыре единицы техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.