Более 3 тысяч ям ликвидировали в Мытищах с начала 2025 года

Профильные специалисты в Мытищах регулярно проводят мониторинг состояния дорожного покрытия. С начала года ликвидировали уже 3253 ямы. Помимо этого, план локального ремонта формируется с учетом обращений жителей городского округа.
За последнюю неделю коммунальные службы устранили 781 дефект. Локальные работы проведены на улицах Троицкая, Семашко, Веры Волошиной, Луначарского и Борисовка. Ликвидация ям продолжается на улицах 2-я Институтская и Карла Либкнехта.
Ежедневно на смену выходят две ремонтные бригады и привлекаются четыре единицы техники.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.
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