Более 3 тысяч гостей посетили фестиваль книг гимназии Примакова в Одинцове

Традиционный книжный фестиваль гимназии имени Примакова «По России с любовью» прошел в Одинцове. Гостей ждали мастер-классы, тематические активности и встречи с известными людьми.

Преданные читатели смогли познакомиться с современными авторами — Сергеем Лукьяненко и Викторией Ледераман, которые рассказали ребятам о своем творчестве и методах написания бестселлеров.

Развлечения на фестивале подобрали как для детей, так и для их родителей. Для гостей гимназии провели спектакли, мастер-классы и познавательные лектории. Каждый мог воспользоваться «Литературной почтой» — прямо из гимназии книгу можно было отправить адресату в любую точку страны.

Традиционно в рамках фестиваля проводилась акция «Благотворительная полка». Детективы, научная фантастика, рассказы, повести — это далеко не весь спектр литературных жанров, который представили на ярмарке. Книгу можно было не только купить, но и пожертвовать для школьников из Донецкой Народной Республики.