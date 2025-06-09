09 июня 2025 12:59 Более 3 тысяч детей с ОВЗ приняли участие в фестивале «Мир без границ» в Одинцове 0 0 0 Подмосковье

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В Одинцове прошел международный фестиваль «Мир без границ» для детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году его участниками стали более трех тысяч ребят. Фестиваль приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Международный фестиваль творчества стал уже настоящей традицией и большим детским праздником. В этом году он объединил 3 тысячи детей-инвалидов и гостей, в том числе из Абхазии, Белоруссии, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана. Всегда важно поддерживать мечты детей, давать им возможность проявить себя. Участие — это шаг вперед и уже большая победа!», — подчеркнула вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева. «Мир без границ» — это творческая площадка, где дети с ОВЗ могут показать свои идеи, проявить таланты и фантазию. За годы проведения в фестивале приняли участие около 30 тысяч человек. Мероприятие уже не раз становилось лауреатом губернаторской премии и входит в топ-100 лучших социальных проектов России.

«Фестиваль проводится уже в 15-й раз. „Мир без границ“ как нельзя лучше соответствует своему названию, объединяя тысячи детей и подростков с ограниченными физическими возможностями не только со всех регионов России, но и с ближнего зарубежья. Появляются новые номинации, ребята имеют возможность проявить себя, например, в пении, танцах или чтении стихов. И делают они это с большим энтузиазмом, горящими глазами. Я от всей души хочу поблагодарить их за участие в фестивале, поздравить не только победителей, но и каждого, кто в этом году прислал заявку — вы все большие молодцы! Продолжайте быть такими же творческими, любознательными, активными. Знакомьтесь, общайтесь, дружите и будьте примером для своих сверстников», — добавила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

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На фестивале подвели итоги конкурса, на который поступило более тысячи работ. Ребята участвовали в номинациях: видеоролик, декоративно-прикладное творчество, чтение прозы и поэзии, компьютерный коллаж, музыкальное и изобразительное искусство, хореография. «Благодаря тому, что с первых дней фестиваль поддерживает губернатор и его команда, он становится все масштабнее и лучше. Мы неоднократно становились лауреатами премии Губернатора, получаем так же грантовуюподдержку, организационную и информационную. Конкурс „Мир без границ“ проходит онлайн, свои работы на сайт присылают дети и из России, и из-за рубежа. Номинации у нас самые разные, причем с каждым годом они добавляются. Вот участники нам присылали много коллажей и спрашивали, в какой раздел их можно загрузить. И мы поняли, что надо создать соответствующую номинацию. Также у нас появилась номинация „Видеоролики“. Сейчас это направление находится на волне, есть удобные приложения, с помощью которых можно легко что-то смонтировать. Так что ребята делают интересные работы и с удовольствием присылают их на конкурс. Когда мы только придумали название фестиваля „Мир без границ“, то имели в виду, прежде всего, границы физические. Но теперь это относится уже и к границам географическим — люди абсолютно открыты, готовы к нам приезжать и дружить», — рассказала председатель Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья Инна Орлова. Кроме концерта, для детей провели мастер-классы и творческие конкурсы, а в завершение участники фестиваля возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата на Красной площади.