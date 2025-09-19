Более 3 тысяч человек присоединились к турниру по настольным играм в Подмосковье

В Подмосковье проходит второй областной чемпионат по настольной игре «Мое Подмосковье». Эту игру Мособлдума разработала к своему 30-летию. Она в легкой и увлекательной форме знакомит с историей, культурой и особенностями региона. Сегодня поиграть в нее можно в школах, колледжах, вузах, библиотеках и молодежных центрах области.

«В прошлом году первый чемпионат по настольной игре „Мое Подмосковье“ показал, насколько ребятам интересен формат, где история и культура региона превращаются в интересное приключение. Тогда в финале участвовало более 200 школьников, и мы приняли решение, что эта традиция должна продолжиться», — рассказала председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы Линара Самединова.

По ее словам, в этом году к чемпионату присоединились уже три тысячи школьников. Это говорит о том, что у ребят есть интерес к изучению своего края. Она подчеркнула, что игра помогает не только проверить знания, но и почувствовать связь с историей Подмосковья, а также пригласила всех желающих попробовать свои силы.

Финал чемпионата пройдет 7 октября и будет приурочен ко Дню Московской области.

Присоединиться к участию в Чемпионате можно по ссылке.