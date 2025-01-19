Более 3 тысяч человек поучаствовали в крещенских купаниях в Химках

Крещенские купания прошли этой ночью в Химках. Всего жители округа могли посетить одну из семи подготовленных к празднику купелей в муниципалитете.

Более 1000 человек окунулись в купели, оборудованные около стадиона «Арена Химки», в крещенскую ночь. Здесь были подготовлены три купели, теплые раздевалки, работала передвижная баня.

Верующих угощали горячим чаем со сладостями. Во всех семи локациях, которые в эту ночь посетили свыше трех тысяч человек, оборудовали настилы для подхода к воде. Также везде дежурили медики, полицейские и волонтеры.

«Для моей семьи этот праздник имеет особое значение. Он символизирует духовное очищение и обновление. Именно поэтому сегодня вместе с сыном и отцом мы посетили центральную площадку у „Арены Химки“. Здесь вместе с сотнями химчан я присоединилась к традиции и окунулась в купель», — поделилась лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.