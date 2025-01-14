Более 3 тысяч человек посетили в праздники парк «Ривьера» в Можайске

С 1 по 12 января в парке прошло более 25 культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, в том числе пять областных. «Ривьера» стала настоящим центром притяжения для жителей и гостей муниципалитета.

В течение всех новогодних каникул в парке работала резиденция Деда Мороза. На организованных в ней творческих мастер-классах посетители изготавливали авторские новогодние сувениры, пекли имбирное печенье и рисовали в нестандартных техниках. Гости парка разных возрастов с удовольствием участвовали в веселых играх и занимательных викторинах.

В «Ривьере» также прошло театрализованное мероприятие «Сказки водят хоровод» с анимационной программой и мастер-классом для детей и взрослых. А театр теней «Браво» показал сказку «Драконья история».

Директор парка Александр Калинин отметил, что команда «Ривьеры» приложила все силы, чтобы сделать интересным и разнообразным досуг жителей и гостей городского округа. Несмотря на погодные условия, работали горка, лыжня и каток. На катке была обустроена теплая раздевалка, в чайной зоне угощали горячими напитками. «Мы видели, с какими эмоциями выходили гости с наших представлений, как делились своими впечатлениями и фотографиями в социальных сетях», — рассказал Александр Калинин.