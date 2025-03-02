Более 3 тысяч человек отпраздновали Масленицу в парке Толстого в Химках
В Химках более пяти тысяч человек побывали на праздничных гуляньях в парках. Более трех тысяч из них посетили главную программу в парке Толстого.
Дети и взрослые участвовали в различных активностях. Глава округа Елена Землякова поздравила всех химчан с наступлением весны.
«Дорогие химчане! Поздравляю вас с Масленицей! Отмечать праздник так широко и весело — это наши старинные традиции и обычаи, которые мы бережно храним и передаем из поколения в поколение!» — обратилась к химчанам Елена Землякова.
Также жителей поздравили председатель Совета депутатов в Химках Сергей Малиновский и благочинный Химкинского церковного округа иерей Павел Тарасов.
«Масленица — это традиция, которая уже стала частью нашей культуры. Обычаи этого праздника передаются из поколения в поколение. Еще важно помнить, что завершается Масленичная неделя Прощеным воскресеньем, после которого следует Великий пост», — отметил Павел Тарасов.
Масштабная программа «Солнечная Масленица» прошла в парке Толстого. На территории работали интерактивные площадки, аттракционы, блинный двор, мастер-классы, ярмарки и фотозоны. Кульминацией праздника стало сжигание чучела. Среди зрителей были и муниципальные депутаты.
«Много разных площадок с активностями, вкусные блины. Развлечения для всех — мастер-классы, ходулисты», — поделилась химчанка Анна Дьяченко.
Зиму также проводили в Доме культуры «Лунево». Там прошла программа «Широкая Масленица», а в Доме культуры «Контакт» зрителей порадовал ансамбль русской народной песни «Сударушки». Народные гулянья также организовали в парках «Экоберег», «Дубки», Величко. Всех угощали чаем и блинами.
Масленица — это особый праздник. Гулянья в Химках начались еще 24 февраля. В течение этого периода для жителей муниципалитета провели более 20 мероприятий.