Более 3 тысяч человек отпраздновали Масленицу в парке Толстого в Химках

В Химках более пяти тысяч человек побывали на праздничных гуляньях в парках. Более трех тысяч из них посетили главную программу в парке Толстого.

Дети и взрослые участвовали в различных активностях. Глава округа Елена Землякова поздравила всех химчан с наступлением весны.

«Дорогие химчане! Поздравляю вас с Масленицей! Отмечать праздник так широко и весело — это наши старинные традиции и обычаи, которые мы бережно храним и передаем из поколения в поколение!» — обратилась к химчанам Елена Землякова.

Также жителей поздравили председатель Совета депутатов в Химках Сергей Малиновский и благочинный Химкинского церковного округа иерей Павел Тарасов.

«Масленица — это традиция, которая уже стала частью нашей культуры. Обычаи этого праздника передаются из поколения в поколение. Еще важно помнить, что завершается Масленичная неделя Прощеным воскресеньем, после которого следует Великий пост», — отметил Павел Тарасов.