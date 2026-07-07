Более 3 тысяч баков для мусора отремонтировали в Подмосковье в июне

Специалисты компании‑перевозчика отходов «ЭкоЛайф» в июне отремонтировали более трех тысяч емкостей на контейнерных площадках Подмосковья. Это на 32% больше, чем в мае. Основной прирост пришелся на баки для смешанных и раздельно собранных отходов: их количество увеличилось с 1,9 тысячи до 2,7 тысячи.

Как сообщили в региональном министерстве по содержанию территорий, в июне сотрудники компании не только отремонтировали 2,7 тысячи контейнеров и 250 бункеров, но и провели покрасочные работы — обновили покрытие на почти 400 емкостей, а также установили и обновили 326 информационных шильдиков.

С начала года работы ведутся по всему региону. За шесть месяцев специалисты «ЭкоЛайф» привели в порядок 12,8 тысячи контейнеров и бункеров, окрасили 2,4 тысячи емкостей и обновили 1,9 тысячи информационных шильдиков.

Ежедневно мастера обслуживают самые разные баки и накопители. Такой подход позволяет сохранять безопасность для жителей и поддерживать бесперебойную работу системы обращения с отходами в Подмосковье.

Параллельно идет поставка новой инфраструктуры: в муниципалитеты по механизму льготного лизинга направили 400 новых бункеров. Их распределили между тремя региональными операторами — для Каширской, Сергиево‑Посадской и Рузской зон. Емкости используют как для замены изношенных, так и для оснащения новых площадок. Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее подчеркивал, что подобная схема помогает последовательно обновлять инфраструктуру в сфере обращения с отходами.