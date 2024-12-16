Более 29 тысяч человек посетили праздник «Парки. Баранки» в Подмосковье

Около 90 парков Подмосковья провели общеобластное мероприятие «Парки. Баранки» 14 декабря. Оно приурочено к Международному дню чая. Праздник собрал более 29 тысяч жителей и гостей региона.

В рамках мероприятий организовали предновогодние ярмарки, концерты, гуляния и различные активности. Посетителей угощали чаем из самоваров на дровах, а также баранками и конфетами. В этот день в парках открылись новые резиденции Деда Мороза.

В парке культуры и отдыха в Жуковском для юных участников организовали игру-квест «Вместе с чаем не скучаем» и творческий мастер-класс по созданию праздничных открыток. Закончился праздник общей кадрилью, где все желающие могли принять участие.

В парке «Елочки» в Домодедове открыли резиденцию Деда Мороза, предновогоднюю ярмарку и зону с персонажами в костюмах, раздающими баранки. Гости могли расписать самовар на мастер-классе вместе с профессиональным художником.

Все мероприятия подготовили при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).