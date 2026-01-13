Более 29 тысяч человек посетили фестиваль «Хрустальный лед» в Подмосковье

Со 2 по 9 января в Подмосковье прошли отборочные этапы первого областного фестиваля по фигурному катанию «Хрустальный лед» под руководством Ильи Авербуха. Мероприятия посетили более 29 тысяч человек, рассказали в региональном Минкультуры.

Отборочные этапы прошли в восьми округах Подмосковья. В Люберцах фестиваль посетили 3,5 тысячи человек, в Лобне и Домодедове — по четыре тысячи. В Подольске зрителями стали 4,5 тысячи гостей, в Балашихе — 2,5 тысячи, в Одинцове — три тысячи, в Коломне — четыре тысячи, а в Дубне — 3,7 тысячи.

Список финалистов доступен по ссылке.

Выступления оценивали чемпионы мира и заслуженные мастера спорта Оксана Домнина и Роман Костомаров.

Мероприятия завершились ледовым спектаклем «Зимние сказки Подмосковья» с участием профессиональных фигуристов Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмяниной и других.