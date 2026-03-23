Более 274 тысяч жителей Люберец получат чистую воду в ближайшие 5 лет

Качество питьевой воды продолжают повышать в Люберцах. В ближайшие пять лет там модернизируют 12 водозаборных узлов. Изменения почувствуют 274 тысячи жителей округа.

За последние 10 лет в Люберцах реконструировали 10 ВЗУ, благодаря чему качество воды улучшилось для 140 тысяч человек. Работу в этом направлении продолжают. Так, в ближайшие годы обновят еще 12 объектов, которые обеспечивают водой более 274 тысяч жителей.

«В госпрограмму модернизации вошел ряд важнейших объектов — это и ВЗУ «Звездочка» в Мотяково, два ВЗУ в Дзержинском. Также мы построим новый водовод по улице Гоголя в Томилино. Приоритетность включения объектов определяется на основании обследований специалистов и, конечно, с учетом обращений самих жителей», — отметил глава округа Владимир Волков.

Кроме того, в этом году в Дзержинском начнут реконструкцию городских очистных сооружений. Работы проведут по губернаторской программе. Качество услуг улучшится для 53 тысяч человек.