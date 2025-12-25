Более 2700 детей посетят «Елку главы» в Орехово-Зуеве

Новый год в Орехово-Зуеве традиционно отмечается масштабным праздником — «Елкой главы». Уже много лет подряд эта праздничная инициатива собирает тысячи маленьких зрителей и дарит детям мир чудес и приключений.

«Каждый ребенок становится активным участником яркого представления, попадая в захватывающую историю спасения главного зимнего торжества вместе с любимыми персонажами детства — снеговиком и веселыми эльфами. Здесь царит атмосфера настоящего волшебства: дети участвуют в играх, танцуют и водят хоровод вокруг нарядной елки», — сообщили организаторы.

В финале шоу зрителей ждет театральная постановка «Спящая красавица». Главным сюрпризом становятся долгожданные сладкие подарки, вручаемые юным зрителям.

По словам организаторов, в этом году праздничные мероприятия пройдут сразу в одиннадцати Домах культуры по всему округу, где смогут принять участие более 2700 детей.