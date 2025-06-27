Более 270 домов капитально отремонтируют в Подольске в 2025 году

Приведение в порядок многоквартирных домов продолжается в городском округе. Работы проводятся совместно с фондом капитального ремонта.

Ремонт планируют выполнить до конца текущего года в 278 жилых зданиях муниципалитета. Обновят 900 элементов многоквартирных домов.

В настоящее время специалисты уже отремонтировали 69 элементов в 62 домах, продолжается обновление еще 117 элементов общедомового имущества. В рамках капитального ремонта производится замена кровель, инженерных коммуникаций, систем электро- и газоснабжения, а также ремонт фасадов, кровель и подвалов.

Комплексный ремонт дома № 4а ведется на Литейной улице в Подольске. Рабочие уже смонтировали металлоконструкции, ограждение и снегодержатели, заменили стропильные системы, а на следующей неделе приступят к утеплению крыши. До конца июля долны закончить ремонт фасада и перейти к замене инженерных коммуникаций.