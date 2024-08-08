Более 27 тысяч газонов привели в порядок в июле в Подмосковье

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Более 13 квадратных километров травы на газонах скосили в Подмосковье в июле. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Как пояснили в ведомстве, за прошлый месяц специалисты привели в порядок более 27 тысяч газонов по всему региону.

Больше всего объектов обработали в Балашихе, Химках и Коломне.

В Министерстве подчеркнули, что косить можно только сухую траву, высота газона не должна превышать 20 сантиметров, а использование триммеров разрешается только в труднодоступных местах.

Оставить заявку на покос можно в своей управляющей компании.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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