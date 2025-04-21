Более 27 тысяч доноров из Подмосковья получили ежегодные выплаты

Почетные доноры Московской области получили ежегодные выплаты. В этом году их размер был проиндексирован на 4,5% и составил чуть более 18 тысяч рублей. Об этом сообщили в Минсоцразвития.

«В нашем регионе более 27 тысяч жителей имеют звание почетного донора. Только в этом году областной центр крови заготовил свыше 20 тонн крови и ее компонентов, а впервые стали донорами более четырех тысяч человек», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Для жителей Подмосковья со знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России» действует бесплатный проезд в транспорте в Московском регионе, компенсация за коммунальные услуги. Также полагаются ежемесячные выплаты пенсионерам и предпенсионерам.

Сдать кровь может любой житель старше 18 лет. Для донорства необходимо не иметь противопоказаний и пройти специальное обследование.

Почетным донором можно стать, сдав кровь 40 раз, плазму 60 раз, или сочетать количество сдачи обоих компонентов.

Подробнее о донорстве можно прочитать на портале .