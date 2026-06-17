Более 2,6 тысячи ям на дорогах и во дворах устранили в Королеве

Активная работа по устранению локальных дефектов дорожного покрытия продолжается в наукограде. Специалисты учреждения «Автобытдор» с начала текущего года отремонтировали 2 638 ям на улично-дорожной сети.

Общая площадь выполненных работ составила более 18 тысяч квадратных метров.

Особое внимание уделяется дворовым территориям. В настоящее время уже завершен этап ямочного ремонта большими картами (площадью от 25 квадратных метров) на улицах Горького, 45, 6а, б, в; Сакко и Ванцетти, 30, 30а и б, 32, 32а; проспекте Космонавтов, дом № 41 корпус 1, а также на Учительской улице, 2, в микрорайоне Первомайский. Всего специалисты обновили 12 тысяч квадратных метров асфальта и устранили 110 ям.

Ремонт дорог большими картами провели на основных магистралях с высокой интенсивностью движения — улицах Пионерской, Ленина и Калининградской, где суточный трафик достигает 76 тысяч автомобилей.

Работы по ямочному ремонту в Королеве продолжаются.