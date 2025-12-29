Более 260 школьников Подмосковья приняли участие в Кремлевской елке в Москве

Более 260 школьников Подмосковья из 49 округов приняли участие в Кремлевской елке. Праздник прошел в Москве 25 декабря

Как рассказали в региональном Минобразования, мероприятие направлено на объединение ребят из разных уголков страны, в том числе из регионов Северного Кавказа, Дальнего Востока, Сибири, Донбасса и Новороссии. Всего в празднике поучаствовали около пяти тысяч человек, в том числе дети военнослужащих, погибших в зоне СВО, а также многодетные семьи, юные артисты и спортсмены.

В программу также вошло посещение Москвариума, где ребята узнали о жизни морских обитателей.

«Дети смогли также посетить Цирк на Цветном бульваре, уникальный парк Зарядье. А в гостиничном комплексе „Измайлово“ ребят ожидали активности и игры от „Движения Первых“. Перед началом представления в Кремлевском дворце 25 декабря ребята вместе со сказочными персонажами водили новогодние хороводы, играли и участвовали в конкурсах», — рассказали в Минобразования Подмосковья.

Кремлевскую елку проводили ежегодно с 2000 до 2019 года. Ее возобновление в 2025 году стало важным событием, которое продолжит объединять ребят со всей страны.