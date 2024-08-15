Более 260 метров теплотрассы заменят на улице Побратимов в Люберцах

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков провел инспекцию работ по подготовке муниципалитета к отопительному сезону. Сейчас ведутся работы по капитальному ремонту участка тепловых сетей протяженностью более 260 метров на улице Побратимов.

Глава сообщил, что земляные работы завершены на 90%, а общая готовность участка составляет более 40%. До конца недели на объект завезут необходимые материалы и подрядчики приступят к замене труб.

«Подрядчик планирует уложить новую трассу и провести опрессовку до конца августа, чтобы войти в отопительный сезон без каких-либо опасений», — подчеркнул Владимир Волков.

Напомним, что в этом году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в Люберцах, Октябрьском и Малаховке запланирован ремонт нескольких участков теплосетей общей протяженностью более пяти километров.

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