Более 250 жителей Мытищ приняли участие в «Правовом экзамене»

Экзамен на знание Российской конституции провели для молодых жителей округа в молодежном центре «Импульс». Участники проверили свои знания в правовой сфере.

Региональная акция на знание Конституции Российской Федерации «Правовой экзамен» прошла в молодежном центре «Импульс». Мероприятие состоялось в рамках проекта Московского областного молодежного парламента.

Вопросы разделили на три блока: общие знания, история и правовые задачи. Тест включал в себя 26 вопросов.

Целью акции стала оценка уровня правовой грамотности жителей Подмосковья и привлечение внимания к важности знаний о Конституции — рассказала председатель Московского областного молодежного парламента Татьяна Некрасова.

Участие в «Правовом экзамене» приняли более 250 молодых людей из Мытищ.

Правовую грамотность вместе с ребятами проверили председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов и депутат Вячеслав Муравьев.

Акция позволила проверить знания правовой культуры в обществе и повысить осведомленность жителей о своих правах и обязанностях.