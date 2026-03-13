Более 250 женщин посетили фестиваль к 8 Марта в Люберцах

Фото: материал от администрация г. о. Люберцы / Министерство социального развития Московской области

Фестиваль «Ее Величество — Женщина!» прошел в Доме культуры в Люберцах. Мероприятие посетили более 250 человек.

Как рассказали в региональном Минсоцразвития, фестиваль организовал комплексный социальный центр Люберец при поддержке администрации округа. Программа включала чтение стихов, музыкальные выступления и мастер-классы.

Всего фестиваль посетили более 250 человек из 16 городских округов, а самой возрастной стала 93-летняя жительница Одинцова Валентина Сенько.

«Этот день останется в сердцах всех, кто принял участие в фестивале, как незабываемый праздник души. Мы благодарим всех, кто был с нами, и надеемся, что энергия, созданная на этом мероприятии, будет поддерживать нас долгое время». — отметили в министерстве.