Более 250 торговых объектов в Люберцах привели в порядок за неделю
Владельцы торговых объектов городского округа Люберцы активизировали работы по уборке своих территорий после наступления благоприятных погодных условий. За неделю сезонные работы по уборке завершились на более чем 250 объектах.
Администрация округа ожидает выполнения аналогичных работ от остальных владельцев — их насчитывается свыше 600.
«С наступлением благоприятных погодных условий владельцы торговых объектов организовали уборку прилегающих территорий, подбор мусора, ремонт и покраску ограждений, элементов благоустройства, пандусов, контейнеров и урн, сезонную замену и промывку витрин и других внешних поверхностей. Большое внимание уделяем устранению граффити», — отметила Ирина Марченко.
Администрация округа обращает внимание владельцев торговых объектов на необходимость должного содержания своих территорий и соблюдения норм Закона Московской области «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области».
Работы по благоустройству продолжаются, завершить комплекс мероприятий планируется до конца текущего месяца.