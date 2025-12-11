Более 250 школьников Балашихи посетили «Криогенмаш»

Мероприятие прошло в рамках программы «Инженерный триатлон» Балашихинской школьной лиги и было направлено на знакомство молодежи с современным производством в области криогенной техники. Участников познакомили с технологическими процессами и особенностями изготовления сложного оборудования, обеспечивающего работу крупных промышленных предприятий.

Директор по персоналу и организационному развитию Наталья Третьякова отметила, что предприятие — наследник советского научно‑производственного объединения — сохраняет традиции качества и инноваций, а также предоставляет перспективные возможности для карьерного роста молодым специалистам.

Школьники прошли по производственному комплексу площадью 25 тысячи квадратных метров и ознакомились со всеми этапами цикла — от поступления металла до выпуска готовой продукции. Особый интерес вызвали уникальные разработки завода: контейнеры‑цистерны для перевозки жидкого гелия, поддерживающие температуру до −269 °C, а также завершаемые к отгрузке блоки воздухоразделительных установок, предназначенные для поставок в Тобольск.

Дисциплина «Инженерный триатлон» разработана Учебным центром АО «Криогенмаш» совместно с Московским политехническим университетом. В ее рамках запланирован цикл образовательных мероприятий — экскурсии, олимпиады, лекции и проектные задания по химии, физике и математике. Участникам программы предусмотрены поощрения в виде дополнительных баллов и иных стимулов при участии в конкурсах и отборочных этапах.