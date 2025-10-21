Более 250 кубометров мусора убрали на субботнике с улиц Королева

В Королеве прошел осенний городской субботник. Его участники убрали с центральных улиц, парков и скверов опавшую листву и мусор, ликвидировали расклеенные рекламные объявления и граффити на фасадах домов.

В субботнике приняли участие более 100 человек и 17 единиц техники. Особое внимание уделили центральным улицам — Пионерской, Исаева, Калинина, Циолковского, Терешковой, проспектам Королева и Космонавтов. Коммунальщики вывезли более 200 кубометров опавшей листвы, свыше 50 кубометров мусора и порубочных остатков, удалили около 20 граффити, а также покрасили ограждения, вымыли малые архитектурные формы. Помимо этого, на улице Богомолова провели кронирование деревьев по просьбе жителей.

Подобный субботник проводят в Королеве регулярно, чтобы обеспечить комфортное передвижение по городу автомобилистам и пешеходам.