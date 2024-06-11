Более 250 городских стел Подмосковья обновили ко Дню России

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проверили более 250 въездных городских стел в преддверии Дня России. Также специалисты оценили состояние общественных мест, где традиционно проходят праздничные гуляния.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона, стела — это визитная карточка города, она первое, что привлекает взгляд при въезде.

«Наши инспекторы совместно с администрациями муниципалитетов на постоянной основе поддерживают все въездные группы в чистоте и соответствии», — отметил Мурашов.

Коммунальные службы региона очистили стелы от пыли, покрасили и восстановили освещение, а также привели в порядок прилегающие территории и газоны.

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