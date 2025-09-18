Более 25% жителей Подмосковья начали осваивать работу с нейросетями

Жители Подмосковья все активнее готовятся к будущим изменениям на рынке труда, связанным с цифровой трансформацией. По данным исследования, проведенного платформой HH.ru и вторым международным симпозиумом «Создавая будущее», 69% респондентов из региона уверены, что через пять лет самыми востребованными станут специалисты в сфере искусственного интеллекта.

Всего исследование охватило 2644 жителя России. В топе будущих профессий, по результатам опроса, также оказались специалисты по кибербезопасности и инженеры-робототехники.

Около 67% жителей Московской области уже в ближайшие два-три года намерены научиться чему-то новому.

«Целенаправленное развитие конкретных профессиональных навыков — абсолютно верная стратегия, которая подходит любому соискателю. Именно на этом стоит фокусироваться, чтобы не остаться за бортом рынка труда», — рассказала руководитель направления «Карьера и навыки» HH.ru Марина Дорохова.

Способы обучения также отражают современные тенденции: 61% жителей Подмосковья предпочитают самостоятельное развитие, 52% выбирают онлайн-курсы, а еще 43% рассчитывают на помощь работодателей в рамках корпоративных программ.

Главным мотивом для большинства (66%) остается желание сохранить конкурентоспособность в профессии. Лишь 11% рассматривают необходимость переобучения как вынужденный шаг.

Отношение к автоматизации труда в Подмосковье в целом совпадает с общероссийскими настроениями. Только 6% респондентов в регионе по-настоящему опасаются, что искусственный интеллект лишит их работы, тогда как 42% уверены, что нейросети не смогут заменить их.

При этом 44% жителей области воспринимают внедрение искусственного интеллекта спокойно, считая, что главное — своевременно переквалифицироваться.

Чтобы адаптироваться к изменениям, 26% опрошенных уже изучают инструменты искусственного интеллекта.

Более половины жителей Подмосковья (59%) готовы сменить профессию, если их специальность утратит актуальность.

Будущее рынка труда обсудят на симпозиуме «Создавая будущее» 7–8 октября.