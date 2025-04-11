Более 25 жителей Лыткарина прошли диспансеризацию в День здоровья

Акция «Мы здоровы — нам здорово!», приуроченная ко Всемирному дню здоровья, прошла в центральном парке Лыткарина. Мероприятие организовано Министерством здравоохранения Московской области с целью повышения осведомленности жителей о важности регулярных медицинских обследований и здорового образа жизни.

В рамках акции 28 жителей Лыткарина прошли первый этап диспансеризации. Специалисты провели осмотр, взяли необходимые анализы и оценили основные показатели здоровья участников. Такие мероприятия способствуют профилактике заболеваний, предоставляя людям доступную информацию о состоянии их здоровья и подчеркивая значимость регулярных медицинских осмотров, отметил заведующий поликлиникой № 2 Александр Стукалов.

Кроме того, в ходе акции были проведены восемь групповых бесед, на которых участникам рассказали о принципах здорового образа жизни. Массовые медицинские осмотры, приуроченные ко Всемирному дню здоровья, прошли по всему Подмосковью, способствуя укреплению здоровья населения и повышению его информированности о профилактике заболеваний.