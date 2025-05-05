Сегодня 16:05 Более 2,5 тысячи детских качелей отремонтировали в Подмосковье с начала года Фото: Медиасток.рф
Коммунальные службы и управляющие компании Подмосковья привели в порядок свыше 2,5 тысячи качелей на детских игровых площадках. Обнаружить поломки помогли камеры системы «Безопасный регион» и мобильные комплексы с ИИ.
Больше всего дефектов обнаружили в Красногорске, Подольске и Одинцовском.
Все неисправности устраняли профильные службы. Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО проконтролировали качество работ.
В ведомстве призывают в случае обнаружения поломок на детских площадках
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