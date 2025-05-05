Более 2,5 тысячи детских качелей отремонтировали в Подмосковье с начала года

Коммунальные службы и управляющие компании Подмосковья привели в порядок свыше 2,5 тысячи качелей на детских игровых площадках. Обнаружить поломки помогли камеры системы «Безопасный регион» и мобильные комплексы с ИИ.

Больше всего дефектов обнаружили в Красногорске, Подольске и Одинцовском.

Все неисправности устраняли профильные службы. Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО проконтролировали качество работ.

В ведомстве призывают в случае обнаружения поломок на детских площадках оставлять заявки на сайте.